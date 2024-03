La Polfer a bordo dei treni regionali: rafforzati i servizi di vigilanza

ANCONA- La Polfer rafforza il servizio di vigilanza a bordo dei treni regionali per prevenire e reprimere i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario quali danneggiamenti, furti, rapine, accattonaggio molesto, aggressioni ai capitreno o ai controllori. Nella giornata dell’11 marzo sono state controllate 109 persone, di cui 21 positive ai controlli in Banca Dati SDI. Il “Servizio Rafforzato di vigilanza a bordo Treni” è stato pianificato dal Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo con sede ad Ancona in collaborazione con personale di FS Security – Presidio Territoriale di Ancona. In particolare, sono stati controllati il regionale 3922 partito da Ancona in direzione Rimini e il regionale 4251 da Rimini diretto ad Ancona.

Gli agenti hanno anche svolto servizio antiborseggio durante la fase di salita e discesa dei viaggiatori e durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione per il controllo, in tempo reale, dei documenti e la verifica di persone con precedenti o sospette. Molto utile anche il filtraggio, svolto dal personale di FS Security nelle stazioni di Ancona e Fano, per evitare di far salire in treno di persone sprovviste di titolo di viaggio. Lo scopo dell’iniziativa, particolarmente apprezzata dai viaggiatori, è di aumentare la percezione di sicurezza. Visto il successo riscontrato, sarà ripetuta su altri convogli ferroviari, su tratte differenti, all’interno delle tre regioni di competenza del Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo avvalendosi anche della collaborazione di personale delle Unità Cinofile della Questura di Ancona.