Contatore a fuoco, l'anziana è prigioniera: evacuate le famiglie dal palazzo

FALCONARA - Paura in una palazzina dove nella notte tra domenica e lunedì si è sviluppato un incendio, per fortuna senza gravi conseguenze, in via Bottego. Il rogo si è sviluppato alle tre di notte a causa di un corto circuito al contatore dell'impianto elettrico all'ultimo piano della palazzina.

Le persone, subito allertate, sono riuscite a trovare riparo all’esterno del condominio, uscendo dall’ingresso principale, mentre una persona di 78 anni e il suo cane sono stati allontanati dall’edificio all’ultimo piano grazie all’intervento dell’autoscala dei vigili del fuoco. Il fumo infatti aveva ormai invaso le scale. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona che hanno messo in sicurezza l’area. Una persona anziana e il suo cane sono stati fatti evacuare dall’ultimo piano dell’edificio. L'anziana è stata soccorsa dai sanitari del 118 della Croce Gialla di Falconara. Alla fine tutti gli appartamenti sono tornati agibili.