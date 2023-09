Disturbo della quiete pubblica, nell'appartamento arrivano i carabinieri e trovano cinque spinelli

FABRIANO- Troppo baccano proveniente da un appartamento in zona Borgo,i residenti chiamano i carabinieri. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è quindi intervenuta nell'abitazione per disturbi alla quiete pubblica. All’interno c'era un 31enne che alla vista dei militari è apparso particolarmente nervoso, guardando continuamente la finestra di un terrazzo. Insospettiti, i carabinieri hanno perquisito il terrazzo ed hanno trovato nascosto in un vaso un pacchetto di sigarette con all’interno 5 sigarette confezionate con marijuana per un peso di circa 5 grammi. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane segnalato alla prefettura come assuntore.