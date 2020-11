Polizia municipale, il Comune di Ancona indice una selezione pubblica per nuove assunzioni

Il Comune di Ancona ha indetto una selezione pubblica, per prova orale, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato per 6 mesi. per esigenze stagionali, per il periodo pandemico in corso, a tempo pieno, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale categoria C1. La scadenza della presentazione delle domande è mercoledì 25 novembre alle ore 13.

«Questi nuovi agenti dovranno lavorare prevalentemente affinché le regole, distanze e utilizzo della mascherina, vengano rispettate da tutti. Il loro compito sarà quello di presidiare il territorio. - afferma la comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi. - Intendo precisare che non sarà un utilizzo per sanzioni per il codice della strada (che sarà compito del personale già in servizio) ma per favorire la prevenzione di comportamenti scorretti nella lotta al Covid. Poichè abbiamo verificato che già solo con la nostra presenza fisica i cittadini sono più incentivati al rispetto delle norme in vigore, abbiamo voluto favorire questa nostra maggiore presenza nelle nostre strade e piazze».

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Ancona. Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione del Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, raggiungibile al seguente link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_004

Si invitano i candidati a inoltrare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda. La piattaforma di ricevimento on line delle candidature verrà posta “off-line” alle ore 13 del 25 novembre.