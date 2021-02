Coprifuoco violato e compleanno in strada, poi la tentata aggressione agli agenti

ANCONA - Si erano dati appuntamento al Passetto per festeggiare il compleanno di uno di loro. Una chiamata alla polizia, giunta da alcuni residenti, ha fatto scattare il controllo ed ora un gruppo di ragazzi è finito nei guai. E' successo poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volanti si sono trovati di fronte dei ragazzi che, violando il coprifuoco, stavano festeggiando un compleanno. A quel punto è scattata l'identificazione ed uno di loro ha tentato di aggredire un poliziotto. Il giovane è stato riportato alla calma e denunciato per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Per tutto il gruppo è scattata la multa per aver violato le misure restrittive vigenti.