Adolescente trovato in coma etilico, l’allarme lanciato dagli amici

ANCONA – Trovato in coma etilico sabato sera in un parco del centro di Ancona. Paura per un adolescente, secondo quanto si apprende, di circa 15 anni. L’allarme è stato lanciato dal suo gruppo di amici, tutti coetanei. Sul posto la Croce Gialla e il 118, il giovanissimo è stato portato al Pronto Soccorso di Torrette.