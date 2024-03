Colto da malore, viene trovato sulla tromba delle scale dai vicini sotto choc

ANCONA - È stato trovato sulla tromba delle scale, colto da malore, da un condomino che ha subito allertato il personale sanitario. La Croce Gialla è intervenuta questa mattina in via Martiri della Resistenza, con l’ausilio dell’Automedica, per prestare soccorso ad un anziano di 75 anni riverso a terra.

Il personale ha effettuato la rianimazione cardiopolmonare ed ha utilizzato il defibrillatore, ed ha quindi trasportato l’uomo all’ospedale di Torrette in codice rosso.