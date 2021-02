In auto un coltello modello "Rambo" e della cocaina: denunciato un 20enne

FABRIANO - Quando i carabinieri hanno perquisito la sua auto hanno trovato un coltello a serramanico modello "Rambo" ed alcuni grammi di cocaina. A finire nei guai un 20enne marchigiano, residente in un comune limitrofo, fermato mentre era a bordo della sua auto all'altezza del parco Regina Margherita.

Oltre alla segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere e multato per non aver rispettato il divieto di spostamento tra comuni. Inoltre i militari gli hanno ritirato la patente di guida.