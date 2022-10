Gira con un coltello da 10 centimetri in tasca: «E’ per difendermi». Ha anche della marijuana, denunciato 

ANCONA - Nelle tasche dei pantaloni aveva un coltello multiuso lungo complessivamente 10 centimetri. Per i poliziotti che lo hanno sottoposto al controllo, ieri lungo via Scrima, si trattava di un oggetto comunemente usato per compiere furti. Lui, un uomo di 40 anni, aveva invece dichiarato che si trattava di uno strumento di autodifesa.

Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato il nervosismo del 40enne, che ha cambiato strada alla vista delle divise. Oltre al coltello, è stato trovato anche con una bustina in plastica con dentro della marijuana. E’ stato denunciato per porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio e sanzionato per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.