Il saluto di Coldiretti Marche alla neopensionata Luciana Latini

ANCONA - La famiglia di Coldiretti Marche saluta Luciana Latini, storica segretaria della Federazione regionale, che ha raggiunto il meritato pensionamento dopo 39 anni di lavoro. Assunta nel gennaio del 1981 Luciana è stata nel tempo un punto di riferimento per tutti: dipendenti, direttori e presidenti dell’organizzazione.

Gentilezza e concretezza, calma e affidabilità, nel tempo ha visto passare almeno una decina di direttori regionali e oltre una ventina di direttori delle quattro (e poi cinque) province marchigiane. Quattro decenni durante i quali ha saputo dosare le sue innate qualità umane e professionali in un ruolo di grande responsabilità e solo in apparenza secondario. Dai primi passi mossi quando gli uffici della Coldiretti regionale erano in via Pizzecolli, fino al trasferimento nell’attuale sede di via Matteotti, Luciana è stata negli anni una vera e propria colonna dell’organizzazione. Ieri pomeriggio il saluto di amici e colleghi all’aperto e, purtroppo ma doverosamente, a distanza alla presenza della presidente regionale Maria Letizia Gardoni e del diretto Alberto Frau.