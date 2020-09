Viale dei Sapori al via, tre giorni con gli agricoltori di Campagna Amica

Tutto pronto per Il Viale dei Sapori, il tradizionale appuntamento al Quartiere Adriatico con il meglio dell'agroalimentare a chilometro zero, dal campo alla tavola. Un appuntamento targato Coldiretti Campagna Amica che quest'anno, ottava edizione, ospiterà oltre trenta aziende agricole da sei regioni italiane: oltre alle Marche, anche Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Stand aperti già attorno alle 12 di domani, taglio del nastro ufficiale previsto per le 16. Con la presidente regionale di Coldiretti, Maria Letizia Gardoni, anche Carmelo Truccoli, Direttore Generale della Fondazione Campagna Amica, la presidente del consiglio comunale dorico Susanna Dini e l'assessore alla Cultura, Paolo Marasca. Per Il Viale dei Sapori 2020. Edizione, l’ottava, posticipata causa Covid, al via al viale della Vittoria di Ancona da venerdì 11 settembre per tre giorni dedicati alla filiera corta e alle eccellenze dell’agroalimentare marchigiano e non solo.

Il capoluogo dorico è pronto: venerdì alle 16, taglio del nastro con i responsabili di Coldiretti, le autorità politiche cittadine. Sabato 12 e domenica 13 gli stand resteranno aperti dalle 9 alle 21. Per i visitatori la possibilità di assaggiare e acquistare cibo di altissima qualità coltivato e prodotto dalle stesse aziende agricole: salumi, formaggi, verdura, frutta, legumi, confetture, pani, dolci, miele, olio extravergine di oliva, succhi di frutta, sughi e creme di ortaggi, vino, birra, visciola, tisane.