Due trafficanti di droga presi dopo uno sbarco al porto, avevano 3 chili di cocaina: condannati a 10 anni

ANCONA - Uno era sbarcato al porto, con uno zaino con dentro tre panetti di cocaina del peso di quasi tre chili. L?altro lo aspettava a terra, arrivato da Novara, pronto a prendere la droga che avrebbe pagato 4mila euro. A far saltare tutto ci aveva pensato la guardia di finanza. I militari avevano seguito quello con lo zainetto, un italiano di 30 anni, napoletano, arrivando fino a via Giannelli, vicino al Comune, dove avevano trovato anche l?altro, albanese, di 25 anni. Tutti e due erano stati arrestati. Ieri sono stati condannati per traffico di droga, aggravato dall?ingente quantitativo. L?udienza, in abbreviato, si è tenuta davanti alla gup Francesca De Palma. Sei anni più 30mila euro di multa per l?albanese, 4 anni e 8 mesi, più 20mila euro di multa per l?italiano.

L?operazione della guardia di finanza è del 27 novembre 2021. Al porto era sbarcato il napoletano, da una motonave proveniente da Durazzo. Avrebbe ricevuto la droga, con cui avrebbe ricavato 15mila dosi, da un albanese, conosciuto in nave. Doveva consegnarla ad un altro albanese, con tanto di parola d?ordine per farsi riconoscere. Dal trasporto lui ci avrebbe guadagnato 2.500 euro. I finanzieri si erano insospettiti, notandolo al porto che vagava senza una meta. Così li avevano poi pedinato. Aveva raggiunto via Giannelli, dove l?albanese lo aspettava con un?Audi trovata con un doppio fondo nel cruscotto, fatto probabilmente per nascondere i panetti.