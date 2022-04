Si spostava sulle auto a noleggio, preso il pusher "fantasma"

ANCONA - Sorpreso con un etto e mezzo di cocaina, due ettid di hashish per un quantitativo di droga che avrebbe fruttato 17mila euro. Arrestato un giovane albanese, senza fissa dimora, bloccato ieri dai poliziotti. Gli agenti conoscevano la sua attività di spaccio, ma non erano mai riusciti ad intercettarlo. Sfuggiva sempre, perché l'unico indizio riconducibile a lui erano le auto prese di volta in volta a noleggio.

Ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno visto a bordo di una Citroen C1 presa a noleggio e lo hanno seguito lungo la strada per il Monte Conero. Una volta fermato, all?interno del rivestimento della portiera sono state trovate 104 dosi di cocaina. Tra gli effetti personali del giovane c'erano anche 4000 euro in contanti, ritenuti provento dell?attività di spaccio, e un manoscritto riepilogativo dell?attività. Dal foglio risultava un volume di affari di 150 mila euro, ma i poliziotti hanno trovato anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa, dentro un cappello sopra una mensola, hanno trovato anche quasi due etti di hashish. Finito in manette, ora si trova a Montacuto.