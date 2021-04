CNA Federmoda, eletti i nuovi presidenti e dirigenti

Si è svolto lo scorso 21 aprile il congresso di CNA Federmoda Ancona che ha visto il rinnovo delle cariche elettive della categoria. Sono stati infatti eletti i due gruppi dirigenti dei settori Tessile Abbigliamento e Su Misura. Il primo è composto da Tommaso Bilancioni (Presidente), Emanuela Pulcinelli, Gaia Segattini, Vito Loverre e Sabrina Esposto; mentre il secondo è composto da Cristina Tajariol (Presidente), Fabiola Manirakiza, Daniela Galeazzi, Lisa Racchi, Sofia Eusebi e Veronica Vannini.

L'incontro è stato inoltre l’occasione per fare il punto sulla situazione del settore. Il settore moda sta pagando pesantemente gli effetti della crisi pandemica della quale ancora non si vede la conclusione. Le ultime stime elaborate dal Centro Studi della CNA Nazionale presentano una riduzione nel 2020 di oltre il 30% del fatturato complessivo del settore moda, con oltre il 35% degli imprenditori che dichiara di essere a rischio chiusura mentre il 42% ha già ridimensionato la propria attività.I dirigenti hanno evidenziato come il settore fino ad oggi non sia stato considerato dagli aiuti del Governo e la necessità di interventi urgenti per tamponare una emorragia in termini occupazionali e di numero d’imprese. Durante il congresso è stato presentato il decalogo delle richieste che CNA Federmoda fa al governo regionale e nazionale, dall’alleggerimento degli oneri fiscali al sostegno alla crescita della filiera, dalle misure per la sostenibilità ambientale a quelle per l’internazionalizzazione, dalla necessità di formare imprenditori e giovani alla reintroduzione del tavolo della moda in Regione Marche.