Cinghiali al parco e davanti all'ospedale, partono le segnalazioni ai carabinieri forestali

CHIARAVALLE - Cinghiali davanti all'ospedale e non è la prima volta. L'ultima ieri, intorno a mezzogiorno. Ne sono stati visti una decina in cerca di cibo. Nei giorni scorsi sono stati avvistati invece al parco Primo Maggio. Un residente ha anche immortalato il branco con il cellulare. Diverse le segnalazioni ai carabinieri forestali, anche perché in diverse occasioni gli animali hanno attraversato pericolosamente la strada rischiando di provocare incidenti.