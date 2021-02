Cade nei pressi di un cantiere, arriva l’eliambulanza: ferito un ciclista

Cade nei pressi di un cantiere non lontano dalle Grotte di Frasassi. L’uomo, un 59enne, è scivolato mentre cercava di superare una barriera artificiale scendendo lungo un percorso accidentato. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo era in mountain-bike, ma si era trovato a dover bypassare l’ostacolo scendendo dalla bici e proseguendo per un tratto a piedi. Ha perso l’equilibrio ed è scivolato precipitando per alcuni metri nei pressi di un piccolo ponte.

In soccorso è arrivata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche-Cnsas, ma a causa dei diversi traumi è stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto in ospedale in codice rosso.