Il centro estetico impiegava dipendenti non in regola, i giostrai assumevano operai senza contratto e due imprese erano invisibili al fisco

OSIMO - Impiegavano lavoratori non in regola, sanzionati un centro estetico e una ditta di giostre per bambini. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza di Osimo, nel centro estetico lavorava una dipendente che non è mai risultata regolarmente assunta. Un altro, invece, era inquadrato con un contratto di collaborazione occasionale, ma nei fatti gli veniva richiesta una prestazione al pari di un dipendente.

Per quanto riguarda la giostra, invece, le indagini hanno portato alla luce il fatto che alcuni operai, impegati nel montaggio dei giochi, lavoravano senza alcun tipo di contratto. I finanzieri della Tenenza di Osimo, inoltre, hanno recentemente scoperto anche due evasori totali; un’impresa che negli anni dal 2016 al 2019 aveva completamente occultato al fisco redditi per oltre 870 mila euro, ed una società di trasporti che negli anni 2018 e 2019 non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, omettendo di dichiarare un fatturato che è stato ricostruito in circa 240 mila euro. In totale sono state costatate e segnalate all’Agenzia delle Entrate imposte evase per oltre 360 mila euro.