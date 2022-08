Gli rubano il cellulare mentre passeggia nel parco con gli auricolari: denunciata una coppia

FABRIANO- Sono stati denunciati nei giorni scorsi per ricettazione un uomo e una donna, rispettivamente di 48 e 46 anni già noti alle forze dell’ordine, residenti a Napoli a cui è stato trovato un cellulare precedentemente smarrito nei pressi di Falconara. A chiudere l’operazione i carabinieri di Fabriano che, sfruttando la localizzazione dello smartphone, sono riusciti a rinvenirlo e a fermare la coppia.

Il proprietario, un 38enne, aveva denunciato il furto mentre stava camminando per il parco parlando con l’ausilio degli auricolari. Non accorgendosi dei “movimenti” intorno a lui in poco tempo si era visto sparire il cellulare dalla tasca.