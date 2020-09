Il cavalcavia perde i pezzi, paura in via Flaminia: arrivano i vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, in via Flaminia, per rimuovere alcuni parti pericolanti nel cavalcavia che conduce al porto turistico.

I pompieri, con l'ausilio dell'autoscala, sono riusciti a togliere le parti di cemento e copriferro non strutturale ed a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano danni a persone o cose.