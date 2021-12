Serrani-Beccaglia, gli amici di Andrea: «Gesto stupido, inorriditi dalla gogna mediatica»

Riuniti in un gruppo Facebook con tanti iscritti, gli amici di Andrea Serrani (il tifoso viola di Chiaravalle che nel post Empoli-Fiorentina di sabato scorso ha palpato in diretta televisiva la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia) hanno voluto dire la loro con un lungo post pubblicato su ciascuna bacheca personale:

“Contrari ad ogni forma di violenza sia nei confronti delle donne, dei bambini, degli uomini ed anche degli animali. Ci teniamo a specificare che siamo solidali con la giornalista che ha subito ingiustificate umiliazioni da parte delle persone che uscivano dallo stadio e che il gesto di Andrea, compiuto stupidamente, può aver recato offesa alla stessa. Ma, in egual misura, siamo fortemente contrari ed inorriditi dalla gogna mediatica che si è costruita nei confronti dell’uomo e del suo stesso gesto. Telegiornali, talk show mattutini, pomeridiani e serali hanno fatto di Andrea il capro espiatorio per parlare di temi come violenza sessuale, sottomissione o umiliazione dell’uomo verso una donna. Si è parlato di un padre e di un lavoratore usando parole che riportano il pensiero ad un violentatore, a chi picchia una moglie o a chi uccide una fidanzata”.

E ancora: “Abbiamo visto tutti il gesto di Andrea, lo abbiamo subito disapprovato ma poi, noi che lo conosciamo, immediatamente abbiamo compreso che il suo gesto era privo di violenza, cattiveria o libido! Non era una palpata, non c’è stata una leccata della mano! In quel gesto si è visto tutto quello che, dopo soli due giorni dalla giornata nazionale contro la violenza sulle donne, i maligni, i giudicanti e gli improvvisati psicologi, hanno voluto vedere: un uomo che compiva un atto di violenza sessuale verso una donna. Ed ecco scatenarsi la platea di chi prende adito da tutto ciò e scrive post sui social e media con insulti pesanti, minacce ed auguri di morte. Ancora una volta abbiamo assistito alla facilità di “parlare e giudicare” dietro una tastiera. Oggi stiamo vedendo, ora per ora, la distruzione della vita di un uomo che sta provando un rimorso immane, della sua famiglia e di una figlia, di un’attività professionale che porterà alla perdita di un lavoro dei suoi dipendenti. E allora ci chiediamo: visto e considerato che è giusto comprendere l’umiliazione provata dalla giornalista, mettersi nei suoi panni e proteggerla, non sarebbe altrettanto giusto provare a comprendere Andrea e la sua vergogna per quel gesto che, seppur giudicabile e colpevole, non è stato compiuto da un uomo che oggi, a giudizio di chi dovrebbe dare la reale informazione, sembra essere diventato invece il mostro della violenza del sesso?”

Infine: “Ecco, noi che conosciamo veramente Andrea, possiamo dire che è stato superficiale ma non certo un mostro. Ha agito di impulso, inconsapevole di ciò che avrebbe provocato ma sicuramente non con l’intento di offendere, umiliare o violentare una donna. Noi siamo qui per dare voce ad un uomo che ha sbagliato ma che è pronto a chiedere scusa, a pagare per quel che ha fatto ma che merita di riappropriarsi della sua vita e della sua dignità di uomo, padre e lavoratore”.