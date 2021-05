Niente cartello che indica le persone che possono entrare, nei guai il titolare di un bar

JESI - Continuano i controlli da parte della polizia nel territorio per contenere l'avanzare della pandemia. La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura, con l'ausilio del personale di Jesi, ha multato il titolare di un bar, a cui sono state elevate tre violazioni amministrative.

Il proprietario dovrà pagare una sanzione per la mancanza del cartello previsto dalla normativa che dispone quante persone possono accedere al locale, una sanzione per la mancanza esposizione della licenza/autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed infine una sanzione per la mancata esposizione delle tabelle dei superalcolici.