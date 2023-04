Alla guida sbronzi e drogati, patenti ritirate e auto sequestrate nel fine settimana del Venerdì Santo

FABRIANO- Ubriachi e drogati al volante. Ritirate le patenti a tre automobilisti. È l’esito dei controlli fatto nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Sul territorio sono state aumentate le pattuglie presenti anche per via della via Crucis organizzata dalla parrocchia di San Nicolò. Presenti anche i carabinieri in alta uniforme con il capitano Marcucci. Ad Arcevia, intorno alle 19 è stato fermato un ventenne del posto che è risultato in evidente stato di alterazione. Sottoposto alle analisi all'ospedale Profili è risultato positivo alla marijuana. Per questo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti, la patente ritirata, elevata una contravvenzione.

Nel pomeriggio di sabato, invece, a Serra San Quirico, un uomo della provincia di Macerata, cinquantenne, è stato sorpreso alla guida del mezzo ed era positivo all’alcol: 0,8 grammi sul litro. Anche per lui ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l'auto affidata al proprietario. Sabato notte a Fabriano il nucleo Radiomobile ha fermato per un controllo un trentenne del posto che aveva un tasso alcolemico superiore a 1,6 grammi sul litro. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto sequestrata.