Giochi per bimbi a fuoco, i militari spengono il rogo: dietro la mano dei vandali

Prende fuoco una capannina ludica in legno al parco Unicef di Falconara Marittima: i Carabinieri spengono il rogo e scatta la ricerca dei responsabili.

Lo spiacevole episodio è accaduto oggi alle 17, quando una pattuglia della Tenenza dei Carabinieri di Falconara Marittima ha notato del fumo provenire dal parco Unicef di via Volta. I militari sono scesi dall’auto e hanno trovato una delle tre capannine ludiche in legno di forma canadese in piena combustione. Subito hanno iniziato a domare le fiamme con l’uso dell’estintore di bordo chiedendo, nel frattempo, l'intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi però erano impegnati in tutta la provincia con l'emergenza maltempo e così i militari hanno spento il rogo da soli, con l'aiuto di alcune buste in plastica recuperate dai cestini e riempite d'acqua ad una vicina fontanella. Dai primi accertamenti sembrerebbe che dietro il rogo ci sia la mano di un paio di ragazzini minorenni, tuttora in corso di identificazione.