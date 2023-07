Alla guida ubriachi e con la droga in auto, tre interventi dei carabinieri nel weekend: scattano le denunce

Tre interventi dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano nel fine settimana. A Cerreto d'Esi un 30enne residente fuori provincia, in pieno giorno, ha provocato un incidente stradale con il suo scooter urtando contro una macchina e riportando lievi ferite. I carabinieri hanno disposto esami di primo e secondo livello all'ospedale Profili di Fabriano: è emerso un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi su litro. Per questo l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata ed il motociclo sequestrato.

A Fabriano, invece, alle 3:00 di notte, la pattuglia del Radiomobile ha sorpreso sempre un ragazzo di 30 anni, residente nell'hinterland, nei pressi di un'attività commerciale di Fabriano. Sull'uomo gravava un provvedimento Dacur firmato da questore di Ancona. L'uomo, nonostante il divieto del Daspo si trovava nelle immediate vicinanze di un locale con la sua macchina. Per questo movito è stato denunciato.

I militari di Arcevia, infine, hanno fermato in un posto di blocco un ragazzo residente fuori provincia. Al controllo è risultato nervoso e per questo è scattata la perquisizione. Il giovane aveva meno di un grammo di hashish e per questo è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla prefettura mentre la sua patente è stata ritirata.