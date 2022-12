Capodanno in centro, affondo di Fratelli d’Italia: «Che disorganizzazione»

ANCONA - «Per fortuna è l’ultimo capodanno dell’amministrazione Mancinelli-Simonella». Si apre subito con un tono poco accomodante la nota inviata dal consigliere Angelo Eliantonio, capogruppo di FdI nell’assemblea comunale dorica. Sotto accusa, infatti, il cambio di location deciso all’ultimo minuto. Inizialmente il capodanno di Ancona si sarebbe dovuto fare in Piazza del Papa, intento che era stato espresso quasi pubblicamente. O per lo meno condiviso con gli operatori del salotto buono del centro storico. Poi, però, una serie di cavilli dovuti al rispetto delle norme di sicurezza hanno fatto cambiare idea al Comune, che ha preferito dirottare lo spettacolo su Piazza della Repubblica.

L’affondo

«Nessun problema ostativo reale esisteva su Piazza del Papa se non un maggior costo per le misure di sicurezza da adottare - afferma Eliantonio -, ecco il perché della scelta ricaduta su Piazza della Repubblica. Ma al netto della consueta presa in giro ai danni di chi ogni giorno investe e rischia il proprio capitale nel centro di Ancona c’è il solito problema di metodo che ha caratterizzato questi 10 anni di amministrazione, ovverosia il mancato coinvolgimento e confronto con gli operatori». Così il consigliere si proietta nel futuro: «Nella città che noi vogliamo guidare l’ascolto dei pareri e dei consigli di chi opera tutto il giorno sul campo sarà una precisa priorità e siamo a disposizione sin da ora perché i grandi eventi e una vocazione nuova si costruiscono insieme alla città». Nel giudizio da stroncatura completa c’è, però, una buona notizia per Eliantonio: «che questa sarà finalmente l’ultima festa di fine anno dell’amministrazione Mancinelli-Simonella». E per il 2023 il capogruppo si augura non solo un cambio di passo, ma proprio un cambio di guida della città capoluogo.