Niente acqua e cibo al proprio cane, l'animale muore e loro lo abbandonano in casa

I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato due 30nni, uomo e donna, nati in Sicilia, che per un periodo hanno dimorato a Cupramontana. I due avevano preso nel piccolo Comune in provincia di Ancona una casa in affitto. Quando il proprietario si è reso conto dell'irreperibilità della coppia ha contattato le forze dell'ordine. Sul posto i militari della stazione di Cupramontana per accertare cosa fosse successo.

Dal sopralluogo è emerso che all'interno dello stabile, in un box, c'era un cane di razza pitbull ormai morto, trovato senza cibo e acqua. Da un controllo del microchip effettuato da AST è stato accertato che i due erano i proprietari del cane. Per questo sono stati denunciati per uccisione e maltrattamento di animali in concorso.