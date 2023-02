Camorrista in cella minaccia un poliziotto: «Ti squarto tutto»

ANCONA - Prima gli ha dato del maleducato, poi da dietro le sbarre gli ha urlato: «Ti squarto tutto, ti rompo la testa». Una minaccia sembrata molto credibile visto che a farla, ad un poliziotto della penitenziaria, in servizio al carcere di Montacuto, l’avrebbe fatta un malavitoso camorrista di Napoli, 47 anni, recluso per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il detenuto si trovava a fine pena, per reati commessi nella sua città, ma ora dovrà scontare altri sei mesi di reclusione. Il tribunale di Ancona ieri l’ha condannato per minacce aggravate. Era difeso dall’avvocato Jacopo Saccomani. La minaccia all’assistente capo risale a febbraio del 2017. Era finita l’ora d’aria e il poliziotto si stava assicurando di richiudere tutti nelle proprie celle. Quando ha chiuso quella del napoletano lui gli avrebbe chiesto di avere un pacco di pasta. L’agente prima gli avrebbe risposto di no poi gli avrebbe detto di aspettare che finiva di rimettere tutti nelle proprie celle. È li che il malavitoso ha perso la ragione e lo ha minacciato. Una minaccia che non poteva concretizzarsi dal momento che era già dietro le sbarre. Il giudice nella condanna ha tenuto conto di questo, come evidenziato dall’avvocato nell’arringa difensiva.