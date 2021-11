Parapiglia in campo, giocatore del Piano San Lazzaro dà un calcio all'allenatore avversario

ANCONA - Il giocatore rifila un calcio all’addome dell’allenatore avversario e sul posto arriva l’ambulanza. E’ accaduto oggi pomeriggio a Vallemiano mentre sul campo da calcio si stavano affrontando il Piano San Lazzaro e il Senigallia Calcio, match valido per la settima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C.

Verso la fine del primo tempo i toni del match si sono alzati, al punto che un giocatore della squadra di casa ha colpito l’allenatore avversario, Gianluca Giuliani. Il mister è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e dal 118. E' stato portato all'ospedale regionale di Torrette ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Il Piano San Lazzaro, tramite il presidente Daniele Mascellini, ha già fatto sapere di dissociarsi dall’accaduto, di augurare una pronta guarigione del tecnico e di valutare provvedimenti disciplinari per il proprio calciatore. Il match è poi terminato 2-0 per i senigalliesi.