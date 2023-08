Gioca nel palazzo abbandonato, 12enne precipita nel vano ascensore

OSIMO - Gioca con gli amichetti in un palazzo abbandonato, o meglio un cantiere incompiuto, e cade nel vano ascensore. Paura mercoledì scorso per un bambino di 12 anni in via Fanfani. Secondo la ricostruzione de "Il Resto del Carlino", il ragazzo, di origini straniere, è stato salvato proprio grazie a uno degli amichetti che ha lanciato l'allarme. Il giovane ha riportato diverse ferite al volto ed è stato portato al Salesi. Fortunatamente, non rischia la vita.