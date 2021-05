Cade dal passeggino e sbatte la testa: bambina di 1 anno e mezzo in ospedale

Una bambina di un anno e mezzo ieri sera è caduta dal passeggino sbattendo la testa a terra. Erano circa le 22 quando la piccola si trovava con i genitori in piazza Roma. Dopo la caduta il papà e la mamma, spaventati, hanno deciso di chiamare il 118. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla.

Le sue condizioni non sono risultate gravi ma è stata comunque trasportata in codice giallo all'ospedale pediatrico del Salesi per essere sottoposta a controlli volti a scongiurare qualsiasi conseguenza per la bimba.