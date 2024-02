Trekking da dimenticare, cade e si frattura la caviglia: arriva l'eliambulanza sul Conero

ANCONA - Si frattura la caviglia mentre fa trekking sul Conero. L'episodio accaduto ieri pomeriggio in zona Poggio, quando l'escursionista, procedendo lungo il sentiero 301 (tra i più conosciuti del Conero), è caduta facendo così scattare i soccorsi, coordinati dalla Protezione Civile. Oltre all'eliambulanza, sul posto è arrivato anche il soccorso Alpino e Speleologico, i volontari della Croce Gialla di Camerano ed i Vigili del fuoco. Per la 55enne, trasportata a mano sulla barella, si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso di Torrette per accertamenti.