Cade in balcone, vedono il braccio sporgere: arrivano i soccorsi

FALCONARA- Cade in balcone e non riesce più a rialzarsi. Brutta disavventura ieri pomeriggio per una donna di 81 anni. L’anziana non riusciva a chiedere aiuto, fortunatamente alcuni operai che stavano lavorando nel palazzo di fronte hanno notato un braccio sporgere dal balcone ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la croce Gialla. L’anziana è stata portata all’ospedale di Torrette in codice di media gravità