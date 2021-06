Cade da cavallo e batte la testa, poi perde conoscenza: paura per una ragazza

Cade mentre è in sella al cavallo e, dopo aver battuto la testa, perde per un attimo i sensi. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi all'interno di un centro ippico in zona Piandelmedico, a Jesi. Sul posto, oltre alla Croce Verde di Jesi, è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato la ragazza, 19 anni, con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO