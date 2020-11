Si era allontanato da una clinica privata, trovato morto nel fiume Esino

Un drammatico ritrovamento quello avvenuto questa notte nel fiume Esino, nel comune di Maiolati Spontini, dove è stato ritrovato il corpo di un uomo all'altezza dell'uscita della SS76 per Castelplanio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che, dalle ore 9, hanno iniziato a lavorare con tecniche specifiche per recuperare il corpo, al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto riportato dai carabinieri di Jesi, l’uomo, un 40enne di origini straniere, si è allontanato in nottata e è stato trovato questa mattina intorno alle 8. Il 40enne era ricoverato in una clinica per problema affetta da disturbi psichici e non sono chiari i motivi che lo hanno indotto a cercare la fuga. Al momento però gli inquirenti escludono la mote violenta. Dunque o si è trattato di un incidente oppure l’uomo si è tolto la vita. Sono ancora in corso accertamenti sulla sua identità e sulle cause del decesso.

