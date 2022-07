Cadavere in decomposizione, il ritrovamento choc nella notte a Brecce Bianche

ANCONA- Un cadavere di un anziano, classe 1947, in piena decomposizione. Questo lo spettacolo da brividi che si sono trovati davanti i sanitari dell’automedica 118 e della Croce Rossa che sono intervenuti nella serata di ieri – 4 luglio – in via Ruggeri a Brecce Bianche.

Intorno alle 21 è arrivata, da parte dei vicini, la chiamata alla centrale operativa del Nue 112 a causa del cattivo odore che proveniva dall’abitazione dove l’uomo viveva da solo. Ancora da accertare le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO