La rissa finisce a bottigliate: due feriti alla testa fuori dal locale

ANCONA - Volano calci, pugni e bottigliate: una rissa è scoppiata questa notte fuori da un locale in via Flaminia. Erano le una di notte quando quattro persone, due originarie del Bangladesh, un marocchino e un boliviano, hanno iniziato a litigare. Una parola tira l'altra e dalle parole si è passati ai fatti. La strada si è trasformata in un ring con tanto di lancio di bottiglie in vetro spaccate sulla testa.

Sul posto sono intervenute le Volanti della questura e la Croce Gialla di Ancona. Due delle persone coinvolte hanno riportato varie ferite ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. A quanto si apprende non hanno voluto sporgere denuncia e si sarebbero trovati ad Ancona solo di passaggio.