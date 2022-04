Bottigliata in testa dalla baby gang, ragazzo chiede aiuto davanti alle Muse: «Colpito in piazza del Papa»

ANCONA - Quando i soccorritori sono arrivati sul posto lo hanno trovato frastornato in piazza della Repubblica, proprio davanti le Muse. Lui, un 28enne residente fuori regione, ha raccontato agli operatori della Croce Gialla di Ancona di essere stato colpito con una bottigliata in testa. E' successo ieri sera.

Gli autori del gesto, secondo il suo racconto, sarebbero un gruppo di ragazzini ed il fatto sarebbe successo qualche minuto prima in piazza del Papa. Il 28enne è stato soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.