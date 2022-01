Botti di Capodanno, per un 22enne amputazione delle dita all'ospedale di Ancona

Accende i petardi ma non riesce a lanciarli in tempo. Un 22enne è rimasto gravemente ferito ad entrambe le mani poco dopo la mezzanotte di ieri. Lui, un 22enne di Roccafluvione, nell'ascolano, si trovava con alcuni amici per i festeggiamenti di Capodanno.

Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato prima all'ospedale Mazzoni di Ascoli e poi al nosocomio di Ancona, dove è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica. Per il 22enne sarebbe stata necessaria l'amputazione subtotale di alcune dita di entrambe le mani.