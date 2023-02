Gli spari di Capodanno scioccano il cane, lui esce per difenderlo e scoppia una rissa. Padrone condannato per lesioni

SENIGALLIA – Dalla ragione al torno è un attimo. Per un 52enne gli è costata anche una condanna. L'uomo è finito imputato per lesioni aggravate anche se in sentenza la gup Francesca De Palma, si procedeva con un abbreviato condizionato, gli ha riconosciuto solo le lesioni semplici. Il 52enne, stando alla sua difesa, voleva solo far smettere un gruppo di ragazzini che si stavano divertendo forse un po' troppo a sparare botti. Era la notte di Capodanno, quella del 2020, quando a Scapezzano è finita in rissa. L’uomo era uscito di casa dopo mezzanotte, perché nella piazza sopra la sua abitazione, un gruppo di persone continuava a fare spari per i festeggiamenti, impaurendo il suo cane, un cucciolo di pochi mesi, che tremava come una foglia.

«Basta, smettetela» aveva chiesto il 52enne, trovandosi davanti ragazzini e adulti. Il gruppo però si sarebbe rivoltato. Gli adulti gli avrebbero detto di non rompere perché era festa e i ragazzini, loro figli, si stavano divertendo. Nel litigio gli avrebbero sferrato anche un calcio. Così la reazione dell’uomo che ha tirato qualche pugno ferendo due persone. La situazione sembrava essersi risolta perché uno dei due adulti raggiunti dal pugno aveva chiesto scusa. Il 52enne lo avrebbe aiutato a rialzarsi ed erano andati tutti a casa. A distanza di tempo però si è ritrovato denunciato. Il procedimento è andato avanti, fino al tribunale, dove nei giorni scorsi gli è stata inflitta una condannata di 600 euro di multa. L'abbreviato era condizionato ad acquisire due testimonianze prese durante le indagini difensive e che confermavano che l'imputato aveva reagito così solo per tutelare il suo cagnolino. Il 52enne era difeso dall’avvocato Marco Subisco. I due feriti avevano riportato inizialmente una prognosi di 5 e 8 giorni.