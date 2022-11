In casa nasconde 65 bombe carta e candelotti esplosivi: 32enne anconetano nei guai

ANCONA - All'interno del suo garage nascondeva 65 bombe carta, 4 batterie di candelotti esplosivi da 200 colpi l'una, 5 candelotti "Cobra" ed un candelotto "superesplosivo". E' questo quanto trovato dagli agentinel tardo pomeriggio di ieri, quando poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, Sezione Antidroga, hanno sequestrato l'ingente quantitativo di ordigni esplosivi.

Da tempo gli investigatori stavano controllando il proprietario di casa un 32enne italiano, residente ad Ancona, sospettato di spacciare droga in città. La perquisizione, eseguita di iniziativa dai poliziotti della Questura dorica, ha inizialmente permesso di trovare materiale atto al confezionamento e allo spaccio di droga, come bilancini di precisione con tracce di cocaina, ritagli di cellophane e un foglio manoscritto riferibile a contabilità di spaccio. Tutti riscontri che hanno confermato i sospetti nutriti nei suoi confronti. Tuttavia, nonostante l’assenza di stupefacente, i poliziotti dell’Antidroga hanno trovarto all’interno del locale garage bombe carta e candelotti. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza con l'ausilio degli artificieri. Il giovane anconetano è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente, per il quale la legge prevede la pena detentiva dell’arresto da 3 a 12 mesi.