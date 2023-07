Bomba inesplosa sul fondale, la trova un bambino mentre fa il bagno: artificieri in spiaggia

NUMANA - Bomba inesplosa della seconda guerra mondiale, a trovarla casualmente è stato un bambino che faceva il bagno in mare. E' successo ieri sul lungomare di Marcelli all'altezza del locale "Sottovento". Il ragazzino ha subito avvisato i genitori, che hanno avvisato i carabinieri di Numana. Sul posto, oltrea lla Capitaneria di porto, sono intervenuti i militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore: dopo il controllo, la bomba è stata messa in sicurezza in un apposito contenitore, trasportata altrove e fatta brillare.