Nelle Marche 7.748 nuovi contagi: "solo" 658 sono però sintomatici

ANCONA - Sono 7.748 i contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, ma tra questi solo 658 manifestano sintomi. Dei casi odierni 1.097 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno, 1.977 a Pesaro Urbino, 1.392 a Macerata, 2.122 ad Ancona, 859 a Fermo e, infine, 301 provengono da fuori regione. Con 22.974 tamponi testati (19.138 nel percorso nuove diagnosi e 3.656 nel percorso guariti) il tasso di positività passa dal 40,3% al 40,5% mentre il tasso di incidenza cumulativo ogni 100 mila abitanti sfonda il tetto dei 2.000 passando da 1.919 a 2.319. Tra gli oltre 7mila positivi 3.154 sono contatti stretti di casi positivi, 2.003 contatti domestici, 62 positivi in setting scolastico, tre contatti in setting lavorativo, 31 contatti in ambienti di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due screening setting sanitario, 51 casi da fuori regione e 1.782 per cui è in corso un approfondimento epidemiologic... Sono 2.109 i positivi compresi nella fascia 0-18 anni tra i casi odierni (27,2%) mentre quelli tra i 25-59 anni sono 4.145 (53,4%).