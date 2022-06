Spende troppo in energia elettrica, scatta il controllo: serra di marijuana in giardino, arrestato

MONTE URANO - Marijuana nel giardino di casa, arrestato un 50enne. A scoprire la coltivazione sono stati i militari della Guardia di Finanza di Fermo. L’incrocio dei dati relativi sulla fornitura di energia elettrica ha portato le Fiamme Gialle nell’abitazione di Monte Urano. La posizione dell’uomo è apparsa da subito sospetta, sia per la tipologia di contratto stipulato con la compagnia elettrica, sia per l’eccessivo consumo di corrente soprattutto nel corso dei mesi invernali. Durante il sopralluogo, i finanzieri hanno visto delle piante di marijuana nascoste nel retro dell’abitazione, dietro un telo scuro.

La perquisizione ha portato alla luce 36 piante di marijuana, in avanzato stato di maturazione, proprio nel giardino sul retro della casa. Inoltre, in una stanza, c’era un vero e proprio laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti. Le serre, utilizzate nei mesi invernali, erano dotate di un sistema artigianale di riscaldamento e aerazione, provvisto di timer per l’accensione e lo spegnimento automatico, che manteneva costante la temperatura interna grazie alla presenza di lampade riscaldanti e riflettori. La stanza accanto, invece, era utilizzata per l’essicazione delle piante già pronte per l’uso; la soffitta era adoperata per le fasi di coltivazione e crescita.

Le ricerche, condotte anche con le unità cinofile anti-droga, hanno portato al sequestro, oltre che delle 36 piante, anche di 222 grammi di marijuana già essiccata, custodita in due barattoli di vetro nella cucina dell’abitazione.