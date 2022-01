Sbanda a bordo della city car, è ubriaco: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia hanno denunciato un uomo residente a Montemarciano per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato controllato sabato notte, alle 4,30, in via Podesti mentre guidava a bordo di una city car. Per via del suo andamento incerto e della guida a zig zag è stato sottoposto a test con etilometro, che ha rilevato un tasso alcolico di 1,47 g/L. È stato quindi denunciato e gli è stata ritirata la patente.