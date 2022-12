Controlli sulle accise, Il prezzo esposto nei distributori non era quello applicato: sanzioni per 10 gestori

ANCONA - I prezzi esposti non corrispondevano con quelli effettivamente applicati ai consumatori. Sanzionati 10 gestori di distributori di carburante in provincia di Ancona.

I controlli sulle accise hanno riguardato complessivamente 9 distributori del circondario del comune di Falconara Marittima e ulteriori 59 nei comuni di Ancona, Camerano, Monsano, Castelplanio, Fabriano, Jesi, Genga, Arcevia, Osimo, Loreto, Senigallia e Corinaldo. Gli approfondimenti dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, del Gruppo di Ancona, delle Compagnie di Falconara Marittima e di Jesi e delle Tenenze di Fabriano, Osimo e Senigallia, hanno messo in luce irregolarità nei confronti di 10 gestori di impianti di distribuzione di carburante in relazione alla discordanza tra prezzi esposti e quelli applicati, oltre l’ esposizione di prezzi con modalità non conformi alle disposizioni vigenti e l’omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato attraverso il portale “Osservaprezzi Carburanti”. Le sanzioni, per questo tipo di illeciti, variano da 516 a un massimo di 3.098,74 euro. Le violazioni constatate dai Finanzieri hanno messo in luce che circa il 15% degli esercizi controllati sono risultati in difetto sul rispetto delle disposizioni in materia di esposizione e comunicazione dei prezzi dei carburanti.