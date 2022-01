La befana per i figli dei lavoratori Caterpillar: il regalo dell’associazione Antidegrado

Nel giorno dell’Epifania le befane arrivano al presidio della Caterpillar di via Roncaglia, a Jesi. I bambini presenti hanno ricevuto dolci e regali. Promotrice dell’evento l’associazione Antidegrado di Ancona che ha rivolto un pensiero ai lavoratori dell’azienda, consegnando al tesoriere in rappresentanza dei lavoratori una donazione come simbolo di vicinanza e sostegno nella lotta al mantenimento del posto di lavoro. Dell’associazione dorica, oltre alle simpatiche befane, erano presenti il portavoce Fabio Mecarelli, il presidente Paolo Baggetta, il tesoriere Monia Mecarelli e la segretaria Sara Minichino.

«La situazione Caterpillar - dice Raggetta - inevitabilmente causerà un disagio socio-economico in tutto il territorio. Siamo qui per far passare attimi di spensieratezza a questi bambini che, insieme alle loro famiglie, stanno passando un periodo difficile. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza».