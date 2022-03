Con una spranga tra i fedeli della Santa Casa, danni alle vetrine: arrestato

LORETO - Cammina ubriaco brandendo una spranga nel centro storico e tra i fedeli della Santa Casa: arrestato dai carabinieri. Tra le 19,45 e le 20 di ieri alla centrale operativa del 112 erano arrivate diverse chiamate per segnalare la presenza inquietante. Un’uomo, secondo quanto veniva raccontato, che dava in escandescenze e che non aveva risparmiato alcune vetrine nella sua folle camminata in centro. Nessun danno alle persone.

L’episodio è stato riportato nell’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico”. I militari hanno fermato l’uomo, africano, all’altezza di Porta Romana.