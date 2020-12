Tragedia in casa, cade dalle scale e muore giovane barman anconetano

Cade dalle scale e muore. Il tragico fatto è avvenuto stanotte in un appartamento di Sirolo dove ha perso la vita Giacomo Giacchetta, barista anconetano di 33 anni. Ancora non sono chiari i dettagli della vicenda, ma il giovane sarebbe morto per le gravi lesioni riportate a causa della caduta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui ormai non c’era più nulla da fare. Sotto choc amici e parenti, tra i quali la notizia si sta diffondendo anche attraverso i social network.