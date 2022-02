Il Papero bar lascia il Piano: «Siamo abbandonati, me ne vado»

Il Papero bar lascia il rione del Piano. «Dopo dodici anni – spiega il titolare Daniele Donati - è diventato difficile ogni giorno fare avanti e indietro da Osimo, dove vivo. Quindi avevo già preso la decisione di lasciare questo posto un paio di anni fa e ho trovato già un altro locale. Sto cercando di vendere per trasferirmi in un altro locale».

Da qualche giorno Daniele ha affisso il cartello vendesi fuori dalla vetrina del locale di corso Carlo Alberto. «Pensavo che così potesse vederlo qualcuno di interessato all’acquisto. Fino ad ora, però, si sono presentate solo persone che cercavano di farmelo svendere. Io non ho fretta e qui non si regala niente. Ho tempo, posso aspettare». Daniele scappa dal Piano perché «stanco di tutta questa situazione. Il quartiere è sporco». Poi aggiunge: «Siamo abbandonati e ormai non c’è più niente da fare. Basta vedere com’è ridotta la strada: le strisce blu non si vedono nemmeno più, tutto il giorno sulle panchine bivaccano i nullafacenti e, all’interno del casottino dove sta il distributore automatico, non so cosa combinano la sera. Vedendo il condizioni il mattino seguente, quando apro il bar, niente di buono».