Gli amici del Bar City si ritrovano dopo 40 anni: «Siamo rimasti i terribili di una volta»

ANCONA - Alcuni della comitiva si sono sposati tra loro, altri si sono separati. Qualcuno è venuto a mancare. Ma l’altra sera al ristorante Piazza Padella di Marina di Montemarciano, i terribili del Bar City hanno fatto riaffiorare la vecchia atmosfera goliardica di una volta. In 38 si sono ritrovati per una rimpatriata dopo 40 anni. E a tavola, tra ricordi, racconti e tante risate, è riemerso quel clima spensierato che era tipico delle giornate trascorse in Piazza Cavour, quando tutti i giorni il gruppo di amici si ritrovava al Bar City. Erano gli anni ’80, non esistevano i social, Per parlare bisognava per forza incontrarsi. E in città ogni bar, ogni piazza aveva la sua comitiva. Loro, quelli del Bar City, non si sono persi di vista. E nonostante gli anni in più e le vicissitudini della vita che li ha allontanati, non hanno dimenticato il valore dell’amicizia. Ed è bastato mettersi a tavola tutti insieme per riportare le lancette indietro nel tempo e tornare a quel lontano 1983.